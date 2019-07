Champions, oggi parte il primo turno preliminare: già in campo Celtic e Stella Rossa

Oggi inizia già la stagione per tanti i club. In programma infatti ci sono i match d'andata del primo turno preliminare di Champions League ed Europa League. Per quanto riguarda la Champions entrano già in scena club come Celtic e Stella Rossa che proveranno la scalata alla fase a gironi (qui la ricostruzione in vista del prossimo sorteggio)

Champions League - Qualificazioni

15:00 FC Astana (Kaz) - CFR Cluj (Rou)

16:00 Ararat-Armenia (Arm) - AIK Stockholm (Swe)

18:00 HJK (Fin) - HB Torshavn (Fai)

18:00 Kalju (Est) - Shkendija (Mkd)

19:45 Sarajevo (Bih) - Celtic (Sco)

20:00 Dudelange (Lux) - Valletta (Mlt)

20:00 Suduva (Ltu) - Stella Rossa (Srb)

20:00 TNS (Wal) - KF Feronikeli (Kos)

Europa League - Qualificazioni

17:55 St Josephs (Gib) - Rangers (Sco)

18:00 Gzira (Mlt) - Hajduk Split (Cro)

19:30 CSKA Sofia (Bul) - Titograd (Mne)