Champions, poker del Bruges in Kazakistan: superato momentaneamente il Napoli

vedi letture

Il Bruges ha mostrato tutta la sua forza nella trasferta di Astana contro il Kaïrat Almaty, imponendosi con un convincente 4-1 nella prima gara della settima giornata di Champions League. I belgi hanno preso il controllo del match fin dalle battute iniziali, dettando ritmo e tempi di gioco e costringendo i padroni di casa a una fase difensiva quasi costante. La superiorità ospite si è concretizzata al 32’ con il gol di Aleksandar Stanković, seguito pochi minuti dopo dal raddoppio di Hans Vanaken, che ha chiuso un primo tempo a senso unico.

Nella seconda frazione il Bruges ha continuato a gestire il possesso con sicurezza, senza abbassare l’intensità offensiva. Al 74’ Romeo Vermant ha firmato il terzo gol, mentre Brandon Mechele ha calato il poker all’84’, suggellando una prestazione dominante sotto tutti i punti di vista. Il Kaïrat ha trovato solo nel recupero la rete della bandiera con A. Sadybekov, un gol che non ha però cambiato l’inerzia di una sfida sempre saldamente nelle mani della squadra belga.

Kairat Almaty – Bruges 1-4

Bodo/Glimt – Manchester City

Inter – Arsenal

Copenaghen – Napoli

Real Madrid – Monaco

Sporting – PSG

Tottenham – Borussia Dortmund

Olympiacos – Bayer Leverkusen

Villarreal – Ajax

La classifica aggiornata:

Questa la classifica

Arsenal – 18 (6)

Bayern Monaco – 15 (6)

PSG – 13 (6)

Manchester City – 13 (6)

Atalanta – 13 (6)

Inter – 12 (6)

Real Madrid – 12 (6)

Atletico Madrid – 12 (6)

-----------------------------------

Liverpool – 12 (6)

Borussia Dortmund – 11 (6)

Tottenham – 11 (6)

Newcastle – 10 (6)

Chelsea – 10 (6)

Sporting – 10 (6)

Barcellona – 10 (6)

Olympique Marsiglia – 9 (6)

Juventus – 9 (6)

Galatasaray – 9 (6)

Monaco – 9 (6)

Leverkusen – 9 (6)

PSV Eindhoven – 8 (6)

Qarabag – 7 (6)

Club Brugge – 7 (7)

Napoli – 7 (6)

Copenhagen – 7 (6)

-----------------------------------

Benfica – 6 (6)

Pafos – 6 (6)

Union SG – 6 (6)

Atletico Bilbao – 5 (6)

Olympiacos – 5 (6)

Eintracht – 4 (6)

Bodo/Glimt – 3 (6)

Slavia Praga – 3 (6)

Ajax – 3 (6)

Villarreal – 1 (6)

Kairat – 1 (7)