Champions, poker del Bruges in Kazakistan: superato momentaneamente il Napoli
Il Bruges ha mostrato tutta la sua forza nella trasferta di Astana contro il Kaïrat Almaty, imponendosi con un convincente 4-1 nella prima gara della settima giornata di Champions League. I belgi hanno preso il controllo del match fin dalle battute iniziali, dettando ritmo e tempi di gioco e costringendo i padroni di casa a una fase difensiva quasi costante. La superiorità ospite si è concretizzata al 32’ con il gol di Aleksandar Stanković, seguito pochi minuti dopo dal raddoppio di Hans Vanaken, che ha chiuso un primo tempo a senso unico.
Nella seconda frazione il Bruges ha continuato a gestire il possesso con sicurezza, senza abbassare l’intensità offensiva. Al 74’ Romeo Vermant ha firmato il terzo gol, mentre Brandon Mechele ha calato il poker all’84’, suggellando una prestazione dominante sotto tutti i punti di vista. Il Kaïrat ha trovato solo nel recupero la rete della bandiera con A. Sadybekov, un gol che non ha però cambiato l’inerzia di una sfida sempre saldamente nelle mani della squadra belga.
Kairat Almaty – Bruges 1-4
Bodo/Glimt – Manchester City
Inter – Arsenal
Copenaghen – Napoli
Real Madrid – Monaco
Sporting – PSG
Tottenham – Borussia Dortmund
Olympiacos – Bayer Leverkusen
Villarreal – Ajax
La classifica aggiornata:
Arsenal – 18 (6)
Bayern Monaco – 15 (6)
PSG – 13 (6)
Manchester City – 13 (6)
Atalanta – 13 (6)
Inter – 12 (6)
Real Madrid – 12 (6)
Atletico Madrid – 12 (6)
-----------------------------------
Liverpool – 12 (6)
Borussia Dortmund – 11 (6)
Tottenham – 11 (6)
Newcastle – 10 (6)
Chelsea – 10 (6)
Sporting – 10 (6)
Barcellona – 10 (6)
Olympique Marsiglia – 9 (6)
Juventus – 9 (6)
Galatasaray – 9 (6)
Monaco – 9 (6)
Leverkusen – 9 (6)
PSV Eindhoven – 8 (6)
Qarabag – 7 (6)
Club Brugge – 7 (7)
Napoli – 7 (6)
Copenhagen – 7 (6)
-----------------------------------
Benfica – 6 (6)
Pafos – 6 (6)
Union SG – 6 (6)
Atletico Bilbao – 5 (6)
Olympiacos – 5 (6)
Eintracht – 4 (6)
Bodo/Glimt – 3 (6)
Slavia Praga – 3 (6)
Ajax – 3 (6)
Villarreal – 1 (6)
Kairat – 1 (7)
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
