Champions, poker del Psg: doppiette di Messi e Mbappé. Lipsia in Europa League

Il Gruppo A di Champions League è il primo degli otto raggruppamenti a chiudersi. L'unico verdetto in bilico stasera era quello riguardante il terzo posto, che va al Lipsia, che supera il Manchester City nonostante l'esonero di Jesse Marsch. I tedeschi restano pertanto in una competizione continentale, se pur retrocedendo in Europa League, torneo che torna a frequentare dopo tre stagioni. Saluta la compagnia il Brugge che non chiudeva all'ultimo posto da cinque anni. Manchester City sconfitto ma primo e testa di serie al sorteggio di Nyon lunedì 13 dicembre, Paris Saint-Germain che si dovrà preparare con ogni probabilità a uno scontro fratricida. Di seguito i risultati della serata e la classifica:

PSG-Brugge 4-1

2' e 7' Mbappé (P), 38' e 76' rig. Messi (P), 68' Rits (B)

Lipsia-Manchester City 2-1

24' Szoboszlai (L), 76' André Silva (L), 76' Mahrez (M)

Classifica

Manchester City 12

Paris Saint-Germain 11

Lipsia 7

Brugge 4