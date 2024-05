Champions, PSG fermato da due pali: il primo round va al Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund si aggiudica il primo quarto della doppia sfida con il Paris Saint Germain.

Spettacolo nella seconda semifinale di Champions League tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germian, il finale dice 1-0 per i tedeschi, anche se fra qualche giorno al Parco dei Principi tutto può essere ribaltato.

Al 35' il vantaggio dei padroni di casa: una palla dalla distanza di Schlotterbeck sorprende la difesa del Paris Saint Germain, con Fullkrug che riesce a stoppare e portarsela sul sinistro. Rasoiata vincente, con Donnarumma impossibilitato a deviare il pallone: è l'1-0 per i tedeschi, con Lucas Hernandez che si fa male nell'occasione ed è costretto a uscire. La sensazione è che il PSG abbia dei problemi a creare grattacapi alla retroguardia avversaria, al netto di una qualità tecnica maggiore rispetto a chi c'è di fronte.

La ripresa è una storia diversa. Perché il PSG cerca con forza il pareggio: Mbappé, come detto, prende il palo. Sugli sviluppi dell'azione è Hakimi a colpirlo a Kobel battuto. Ci si potrebbe attendere un assedio, ma non è così. Perché le ali del Borussia Dortmund trovano spesso l'affondo. Sancho in particolare ha grande fantasia per andare via a Nuno Mendes e mettere in mezzo per Fullkrug: sarebbe il 2-0 se l'attaccante, stavolta, non la colpisse di stinco mandando alto sopra la traversa. La qualificazione rimane in bilico, così come il risultato, al netto dei cambi di Luis Enrique. A divorarsi il gol del pareggio è però Dembele: Hakimi arriva fino in fondo e la cede sul dischetto del rigore dove il francese, ex di giornata, spedisce in curva.