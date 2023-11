Champions, Shakhtar di misura sull'Anversa: raggiunti Barça e Porto

Fondamentale successo per lo Shakhtar ancora fortemente in corsa per accedere agli ottavi di finale.

Fondamentale successo per lo Shakhtar ancora fortemente in corsa per accedere agli ottavi di finale. Gli ucraini hanno la meglio dell'Anversa, basta una rete di Matviienko nel primo tempo. E ora Barcellona-Porto (in campo alle 21) diventa decisiva per entrambe. Finisce qui la corsa europea dei belgi che erano già fuori dalla Champions nel turno precedente e ora perdono anche la possibilità di aprire il paracadute dell'Europa League. La squadra di Mark van Bommel è ancora a zero punti, un terribile esordio nel torneo. Classifica

Barcellona 9

Porto 9

Shakhtar 9

Anversa 0