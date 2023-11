Champions, Simeone come Messi: gli ultimi argentini a segno al Bernabeu contro il Real

Con il gol messo a segno questa sera, Giovanni Simeone si unisce alla lunga schiera di argentini che hanno segnato al Real Madrid al Bernabeu in Champions.

Con il gol messo a segno questa sera, Giovanni Simeone si unisce alla lunga schiera di argentini che hanno segnato al Real Madrid al Bernabeu in Champions League. Prima del Cholito, c'era stata una lungo digiuno da parte degli argentini: nel 2012 ci era riuscito Santiago Solari, l'anno prima Lionel Messi. Questi, come riporta Opta, gli ultimi argentini a segnare contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu in Champions League:

Lionel Messi -2- (Barcellona) nel 2011

Santiago Solari (APOEL) nel 2012

Giovanni Simeone (Napoli) nel 2023