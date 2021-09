Champions, solo pari per il Psg a Brugge, goleada del City. Cade De Zerbi: tutti i risultati

Si è completato il quadro delle partite del mercoledì di Champions League. Notte amara per le italiane, entrambe sconfitte di misura. La grande sorpresa arriva dal Belgio, dove il Paris Saint-Germain dell'attacco deluxe non va oltre il pari a Brugge. Il Mancheser City ringrazia e va in fuga nel girone di ferro giocando a tennis col Lipsia. Haller scatenato: quaterna dell'ivoriano e l'Ajax schianta lo Sporting CP. Nulla di fatto fra Atlético Madrid e Porto.

BESIKTAS-DORTMUND 1-2 - 20' Bellingham (D), 45'+3 Haaland (D), 90'+4' Montero

SHERIFF-SHAKHTAR 2-0 - 16' Traoré, 62' Yansane

BRUGGE-PSG 1-1 - 15' Herrera (P), 27' Vanaken (B)

MANCHESTER CITY-LIPSIA 6-3 - 16' Aké (M), 28' aut. Mukiele (M), 42', 51' e 73' Nkunku (L), 45'+2 Mahrez rig. (M), 56' Grealish (M), 75' Cancelo (M), 85' Gabriel Jesus (M)

ATLETICO MADRID-PORTO 0-0

LIVERPOOL-MILAN 3-2 - 9' aut. Tomori (L), 42' Rebic (M), 44' Brahim Diaz (M), 49' Salah (L), 69' Henderson (L)

SPORTING CP-AJAX 1-5 - 2', 9', 51' e 63' Haller (A), 33' Paulinho (S), 39' Berghuis (A)

INTER-REAL MADRID 0-1- 90' Rodrygo