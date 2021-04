Champions, spettacolo sotto la neve tra Bayern e Psg: i parigini vincono 3-2

All'Allianz Arena termina sotto la neve 3-2 per i parigini uno spettacolare quarto di finale d'andata tra Bayern Monaco e Psg. Ospiti subito in vantaggio dopo 3': ripartenza fulminea dei transalpini, Neymar parte velocissimo centralmente e apre per Mbappe che dall'interno dell'area di rigore calcia forte sul palo di Neuer, che sbaglia l'intervento e devia in rete. Il Psg raddoppia al 28' con Marquinhos: dagli sviluppi di un corner Neymar mette dentro un pallone splendido per il centrale brasiliano, che sfrutta la lentezza di Sule e con il sinistro sigla lo 0-2. Il Bayern accorcia le distanze al 37' con Choupo-Moting: cross dalla destra di Pavard per il centravanti bavarese che con un colpo di testa fortissimo batte Navas. Al 63' il Bayern pareggia: cross pennellato da Kimmich per Muller, che si inserisce da dietro e colpisce di testa per il 2-2. I padroni di casa attaccano ma il Psg con un contropiede fulmineo porta a casa il match: Mbappe punta Boateng, si sposta la palla sul destro e fa partire un tiro potente e rasoterra che passa sotto le gambe del centrale tedesco e si insacca in rete per la sua personale doppietta.