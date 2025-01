Champions, suicidio col Psg: City quasi out! Arsenal agli ottavi: risultati e classifica

Sono terminati i match di Champions League, valevoli per la 7ª e penultima giornata della Fase campionato. Dopo Liverpool e Barcellona, anche l'Arsenal si guadagna il pass agli ottavi di finale di Champions League, finendo nelle prime sedici della competizione senza passare dagli spareggi.

Clamoroso 4-2 per il Psg contro il Manchester City al Parco dei Principi, risultato fondamentale per Luis Enrique che però inguaia Pep Guardiola nell'ottica della classifica. Inglesi avanti 2-0 fra il 50' ed il 53', con le reti di Jack Grealish e Erling Haaland. La reazione del PSG è furente e dal 56' al 61' arrivano i due gol che portano al pareggio con Dembele e Barcola. Poi, al 78', ecco la rete del 3-2 transalpino con Joao Neves, prima del definitivo 4-2 di Gonçalo Ramos. Un risultato che, finisse oggi la prima fase della Champions League, condannerebbe il Manchester City all'eliminazione essendo gli inglesi fuori anche dal gruppo di squadre che accedono ai play off. Tutto facile per il Real Madrid di Carlo Ancelotti contro il Salisburgo. I Blancos passeggiano contro gli austriaci e vincono 5-1. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata.

ore 18.45

Lipsia-Sporting Lisbona 2-1

(19′ Sesko (L), 75′ Gyokeres (SP), 78′ Poulsen (L))

Shakhtar Donetsk-Brest 2-0

(18′ Kevin (SD), 37′ Sudavo rig. (SD))

ore 21

Arsenal-Dinamo Zagabria 3-0

(2′ Rice (A), 67′ Havertz (A), 90’+2 Odegaard (A))

Celtic-Young Boys 1-0

(86′ Benito aut. (YB))

Feyenoord-Bayern Monaco 3-0

(21′ Gimenez (F), 45’+9 Gimenez (F), 89′ Ueda (F))

Milan-Girona 1-0

(37′ Leao (M))

PSG-Manchester City 4-2

(50′ Grealish (MC), 53′ Haaland (MC), 56′ Dembele (P), 61′ Barcola (P), 79′ Joao Neves (P).90’+5 Goncalo Ramos (P))

Real Madrid-Redbull Salisburgo 5-1

(23′ Rodrygo (RM), 34′ Rodrygo (RM), 48′ Mbappe (RM), 55′ Vinicius Junior (RM), 77′ Vinicius Junior (RM), 85′ Bidstrup (S))

Sparta Praga-Inter 0-1

(12′ Lautaro Martinez (I))

La classifica aggiornata

1. Liverpool 21 (d.r. +13)

2. Barcellona 18 (d.r. +15)

3. Arsenal 16 (d.r. +12)

4. Inter 16 (d.r. +7)

5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)

6. Milan 15 (d.r. +4)

7. Atalanta 14 (d.r. +14)

8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +7)

9. Aston Villa 13 (d.r. +5)

10. Monaco 13 (d.r. +3)

11. Feyenoord 13 (d.r. +2)

12. Lille 13 (d.r. +2)

13. Brest 13 (d.r. +2)

14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)

15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)

16. Real Madrid 12 (d.r. +5)

17. Juventus 12 (d.r. +4)

18. Celtic 12 (d.r. 1)

19. PSV 11 (d.r. +3)

20. Club Brugge 11 (d.r. -2)

21. Benfica 10 (d.r. +2)

22. PSG 10 (d.r. +2)

23. Sporting CP 10 (d.r. +1)

24. Stoccarda 10 (d.r. -1)

25. Manchester City 8 (d.r. +2)

26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)

28. Bologna 5 (d.r. -5)

29. Sparta Praga 4 (d.r. -11)

30. Lipsia 3 (d.r. -6)

31. Girona 3 (d.r. -7)

32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)

33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)

34. Salisburgo 3 (d.r. -19)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)

36. Young Boys 0 (d.r. -20)