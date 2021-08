Champions, terzo turno preliminare: il Benfica vince a Mosca. Slavia Praga ko in Ungheria

Terminate le ultime tre partite d'andata del terzo turno di qualificazione alla prossima Champions League in programma per oggi. Il Benfica vince espugnando il campo dello Spartak Mosca con il risultato di 0-2. Buon passo in avanti della Aguias verso il playoff, con tanta Italia nel mezzo: al 51' il gol del vantaggio firmato da Rafa Silva su assist di Joao Mario, fresco di approdo dall'Inter. Quindi, ad un quarto d'ora dal novantesimo, il raddoppio firmato da Gilberto, un passato non indimenticabile nella Fiorentina. La Dinamo Zagabria ha pareggiato 1-1 in casa contro il Legia Varsavia: al vantaggio di Petkovic (ex Bologna e Catania, tra le altre) arrivato dopo un'ora, ha risposto Muci nel finale. Comoda e sorprendente vittoria del Ferencvaros ai danni dello Slavia Praga.

Spartak Mosca - Benfica 0-2

Dinamo Zagabria - Legia 1-1

Ferencvaros - Slavia Praga 2-0