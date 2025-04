Ufficiale Che tegola per il Barcellona: Lewandowski salta l'andata con l'Inter: l'esito degli esami

È già disponibile il referto medico dell'infortunio accusato da Robert Lewandowski ieri, durante la partita contro il Celta, disputata al Montjuïc. Il Barcellona ha comunicato che l'attaccante polacco ha riportato un problema al muscolo semitendinoso della gamba sinistra in seguito agli esami strumentali effettuati, senza comunicare tuttavia i tempi di recupero: "Il rientro nella dinamica di squadra sarà deciso in base alla sua evoluzione", si legge nella nota ufficiale del club catalano.

L’infortunio di Lewandowski è una brutta botta per il Barcellona, in un momento cruciale della stagione: sabato 26 aprile si gioca la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, allo stadio La Cartuja di Siviglia, ed è impegnato sia nella lotta per il titolo in Liga - di cui è attualmente leader - sia nelle semifinali di Champions League contro l'Inter (rispettivamente 30 aprile l'andata e 6 maggio il ritorno).

L’ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco è il centravanti titolare del Barcellona, nonché il suo miglior marcatore: nei 48 incontri disputati in tutte le competizioni ha segnato ben 40 gol e guida anche la classifica del "Pichichi" (capocannoniere della Liga) con 25 reti. Al suo posto potrebbe giocare uno tra Dani Olmo e Ferran Torres, starà a mister Flick decidere.

Tempi di recupero. Secondo quanto rivelato da SPORT, noto quotidiano catalano, il maggior marcatore della squadra di Hansi Flick dovrà restare fermo per almeno 2 settimane, che nel peggiore dei casi potrebbero diventare quattro (un mese). Ovviamente, non sarà presente né nella finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, che si giocherà sabato 26 aprile a La Cartuja, né nell’andata della semifinale di Champions League contro l’Inter, il 30 aprile. Ma Lewa salterà anche le partite di campionato contro Maiorca (martedì) e Valladolid il 3 maggio. Al momento, secondo i colleghi spagnoli, c'è qualche possibilità per il centravanti di tornare disponibile per il ritorno di Champions League contro l'Inter, in programma martedì 6 maggio, anche se rientrerebbe in extremis rispetto alla tabella di recupero. Altrimenti per il Clásico di Liga dell’11 maggio.