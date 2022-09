Chelsea, altra delusione col Salisburgo e Koulibaly subito fuori col nuovo tecnico

Non positivo l'esordio sulla panchina dei Blues per il neo tecnico Potter che ha lasciato fuori Kalidou Koulibaly.

La seconda giornata di Champions League per quanto riguarda il Gruppo E si è chiuso con il pareggio di Stamford Bridge fra il nuovo Chelsea di Graham Potter e il Salisburgo per 1-1 con le reti di Sterling al 48' per gli inglesi e il pareggio ospite grazie a Okafor al 75'. Di seguito il quadro completo del girone. Non positivo l'esordio sulla panchina dei Blues per il neo tecnico Potter che ha lasciato fuori Kalidou Koulibaly.