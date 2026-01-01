Chelsea, c'è già un nome per sostituire Maresca: arriva dalla Francia

Ora è ufficiale: Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea. Il club londinese ha comunicato la separazione con una nota chiara: “Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi”. Ma ora chi prenderà il posto dell'italiano sulla panchina dell'eurorivale del Napoli? Le ultime arrivano da Fabrizio Romano.

I Blues non perderanno tempo nella scelta del successore. La dirigenza è già al lavoro e la nomina del nuovo tecnico è attesa a breve, senza lunghi tempi di attesa. Tra i profili valutati con grande attenzione c’è Liam Rosenior, molto apprezzato internamente per l’ottimo lavoro svolto allo Strasburgo (altra squadra della proprietà del Chelsea) La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.