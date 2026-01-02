Chelsea, scelto il sostituto di Maresca: arriva dallo Strasburgo

Strasburgo e Chelsea, legati dalla stessa proprietà, hanno già visto negli ultimi anni diversi movimenti di giocatori tra i due club. Questa volta, però, il passaggio potrebbe riguardare la panchina. Liam Rosenior è infatti diventato il principale candidato a raccogliere l’eredità di Enzo Maresca a Stamford Bridge. I contatti tra le parti si sono intensificati e, secondo quanto riportato da L’Équipe, l’operazione dovrebbe prevedere il pagamento di un indennizzo, con BlueCo intenzionata a tutelare lo Strasburgo e a mantenere equilibrio all’interno del progetto multiproprietario.

Il cambio, però, non sarà immediato: Rosenior guiderà regolarmente il Racing nella prossima sfida di Ligue 1 contro il Nizza, mentre il Chelsea si affiderà a una soluzione temporanea per la trasferta di domenica contro il Manchester City, con il tecnico dell’Under 21 Calum McFarlane in panchina come allenatore ad interim. Salvo sorprese, l’approdo di Rosenior al Chelsea appare ormai solo una questione di tempo, con gli ultimi dettagli pronti a essere definiti a breve.