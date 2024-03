Clamoroso dalla Spagna: "Il Barcellona ha scelto Luis Enrique per la panchina"

Le alternative per la panchina valutate dal club di Laporta sono l'italiano del Brighton Roberto De Zerbi e il tedesco Hansi Flick

Luis Enrique può tornare al Barcellona. L'indiscrezione arriva da Cadena SER, secondo la quale il tecnico attualmente alla guida del Paris Saint-Germain sarebbe in pole per il post Xavi sulla panchina blaugrana. Ne sono sicuri i colleghi dell'emittente spagnola, secondo la quale il direttore sportivo culé Deco avrebbe già scelto e contattato l'ex allenatore del Barça, oggi legato ai francesi da un contratto fino al 30 giugno 2025. Le alternative per la panchina valutate dal club di Laporta sono l'italiano del Brighton Roberto De Zerbi e il tedesco Hansi Flick, ex Bayern Monaco attualmente svincolato.