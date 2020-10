Clamoroso in Champions: al 45' Real sotto 3-0 in casa contro lo Shakhtar

Risultati a sorpresa nelle due gare di Champions in corso. A Valdebebas, nella sfida valida per il Gruppo B (quello dell'Inter), il Real Madrid sta perdendo clamorosamente per 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk: Teté sblocca la sfida, poi arriva il goffo autogol di Varane a rendere ancora più difficile l'impresa per la squadra di Zidane, che subisce addirittura il terzo gol (segna Solomon al termine di una splendida azione corale). Spagnoli in difficoltà, come il Salisburgo, che pareggia solo allo scadere contro la Lokomotiv Mosca: sotto per l'incornata di Eder al 19', gli austriaci vengono salvati da un capolavoro del solito Szoboszlai.