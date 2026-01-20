Ufficiale Copenaghen-Napoli, maglie azzurre e cori solo nel settore ospiti: il divieto del club danese

vedi letture

Manca poco alla sfida di Champions League tra Copenaghen e Napoli, intanto il club danese ha pubblicato una nota ufficiale indirizzata ai tanti tifosi azzurri che saranno presente allo stadio Parken, ricordando il regolamento dell'impianto scandinavo. Di seguito il comunicato.

"L'F.C. Copenaghen desidera dare il benvenuto ai tifosi del Napoli nella capitale danese e allo stadio Parken per la partita dei playoff della UEFA Champions League, martedì 20 gennaio alle 21:00. Biglietti Il settore ospiti per i tifosi del Napoli è la Tribuna D dello stadio Parken, settori D1 e D2, e i cancelli aprono alle 19:00. I biglietti per gli ospiti sono venduti solo dal Napoli.

È consentito mostrare il proprio legame con il Napoli solo nel settore ospiti, ad esempio indossando colori, abiti, sciarpe e simili, o cantare canzoni o cori legati al Napoli. A tutti i tifosi ospiti seduti nei settori di casa dello stadio verrà negato l'ingresso o verrà allontanato dallo stadio. Si prega di notare che nello stadio il giorno della partita non è consentito indossare colori, abiti, ecc. che possano essere legati ad altre squadre oltre alla squadra di casa e alla squadra ospite".