Ufficiale Copenhagen-Napoli, il programma della vigilia: la conferenza di Conte su Radio Tutto Napoli

Oggi è la vigilia di Copenaghen-Napoli. La spedizione danese comincerà, come di consueto, il giorno prima con il consueto media-day: sono previste le due conferenze stampa, quella di Antonio Conte e di un calciatore azzurro andrà in scena alle 19:15 allo stadio Parken e potrete seguirla anche su RadioTuttoNapoli.net mentre quella dell'allenatore dei danese Jacob Neestrup è prevista per le 17.

FC Copenhagen-Napoli

MD-1 - Lunedì 19 Gennaio

Ore 11:00 Allenamento Open SSCN (primi 15 minuti) al SSC Napoli Training Center

Ore 19:15 Conferenza Conte + calciatore allo stadio Parken

Ore 14:30 Allenamento Open FC Copenhagen (primi 15 minuti) presso il Training Ground in Frederiksberg

Ore 17:00 Conferenza Neestrup + calciatore allo stadio Parken