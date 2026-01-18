Copenhagen-Napoli, Parken sold out! Il dato sul settore ospiti

Lo stadio Parken di Copenaghen sarà tutto esaurito per la sfida di martedì tra l'FC Copenhagen e il Napoli. Tutti i biglietti disponibili, circa 38mila, sono stati venduti per il match di Champions League, valido per la settima giornata della Phase League, che potrebbe risultare decisivo per il passaggio del turno della squadra di Antonio Conte. Nel settore ospiti, occupato dai tifosi napoletani, sono stati polverizzati da tempo i 1500 tagliandi.

