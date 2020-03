Coronavirus, Ryanair cancella 25% dei voli italiani: a rischio la trasferta di Barcellona

Continuano gli effetti del Coronavirus su quelli che sono i trasporti che interessano il suolo italiano. Ryanair è stata costretta a cancellare fino al 25% dei voli italiani a corto raggio dal 17 marzo all'8 aprile, come conseguenza del virus Covid19. A dare la notizia è la stessa compagnia low cost sul proprio sito: "Tutti i clienti interessati sono stati informati via e-mail e SMS con l’opzione di richiedere un rimborso o di riprenotare il loro viaggio. Se avete una domanda specifica vi preghiamo cortesemente di attendere in quanto abbiamo un elevato volume di richieste di contatto". A rischio, ovviamente, anche quelli che sono i voli diretti dall'Italia verso Barcellona, in vista del prossimo impegno che vedrà gli azzurri in terra catalana per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.