Coronavirus, un contagio nel Real Madrid: salterà la sfida di Champions col City

Un calciatore del Real Madrid, del quale non si conosce ancora il nome, è risultato positivo al Coronavirus. A riportarlo è l'emittente spagnola Onda Cero, che informa che il contagiato si trova isolato presso il proprio domicilio e non ha ovviamente preso parte all'allenamento di oggi. Il suddetto giocatore merengue - si legge - si perderà la sfida di Champions in programma il prossimo 7 agosto col Manchester City.