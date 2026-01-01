Ultim'ora Crisi Chelsea, il 2026 è subito clamoroso? Maresca va verso l’addio!

vedi letture

Il 2026 inizia con una clamorosa notizia che arriva dall'Inghilterra: secondo quanto riportato da Sky Sports UK Enzo Maresca è ad un passo dall'addio al Chelsea. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con il Chelsea - rivale del Napoli in Champions League - che domenica è atteso dalla delicatissima trasferta di domenica sul campo del Manchester City.

Il momento dei Blues è estremamente complicato: una sola vittoria nelle ultime sette partite di Premier League ha fatto precipitare il Chelsea a quindici punti dalla vetta occupata dall’Arsenal, dopo che a novembre il distacco era limitato a sole tre lunghezze. Un crollo che ha alimentato un clima di forte tensione a Stamford Bridge. La frattura tra Maresca e l’ambiente è emersa in modo evidente nell’ultimo turno, quando il tecnico è stato sonoramente fischiato dopo la sostituzione di Cole Palmer contro il Bournemouth e nuovamente al triplice fischio del pareggio per 2-2.