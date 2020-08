Da Barcellona: "C'è tanto caos per il coronavirus, ma col Napoli si può giocare al Camp Nou"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Ignasi Oliva Gispert, giornalista catalano, direttamente da Barcellona: “Quello che percepisco è tanta confusione perché non si capisce qual è la realtà. La Spagna ed il suo sistema finanziario vive di turismo e la raccomandazione è quella di restare a casa e vivere con precauzione. La pandemia sembra sotto controllo, ma i positivi superano i 1000 casi ogni giorno. Certo, le persone che perdono la vita sono poche e per questo si dice che la pandemia è sotto controllo. Credo che rispettando tutti i protocolli, Barcellona-Napoli si possa giocare al Camp Nou, a porte chiuse come previsto. La Uefa entro lunedì darà la sua risposta e sarà definitiva, oltre non si potrà andare perché poi c’è da organizzare la gara. Il Barcellona è senza benzina, vediamo se il riposo ha fatto bene ai giocatori. Non dico che il Napoli è favorito nella sfida di Champions, ma può giocarsela tranquillamente”.