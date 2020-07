Da Barcellona - Club fiducioso: la partita col Napoli si giocherà al Camp Nou

La UEFA si dice fiduciosa e oggi ha diramato un comunicato con cui conferma che per ora Barcellona-Napoli si disputerà regolarmente al Camp Nou, nonostante l'impennata di casi di coronavirus in Spagna e soprattutto in Catalogna. Secondo il quotidiano catalano Sport, il Barcellona ha chiesto un rapporto al Dipartimento della Salute della Generalitat e confida ciecamente che la partita si potrà giocare nella location originale. Il governo ha già garantito la massima sicurezza sanitaria per l'evento.