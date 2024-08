Dal Portogallo - Neres-Napoli, fumata bianca in arrivo: le ultime

Così i portoghesi di Abola

Il Napoli è pronto a chiudere l’affare col Benfica per portare alla corte di Antonio Conte l’esterno brasiliano David Neres. A dare conferma dello stato avanzato della trattativa sono i portoghesi di Abola.

“Nella giornata di martedì l’ottimismo sulla conclusione della trattativa è notevolmente aumentato. La fumata bianca arriverà presto, anche se il Benfica insiste per avere 30 milioni dal Napoli, 25 di parte fissa e 5 di bonus. L’agente di Neres è in Italia per sistemare gli ultimi dettagli col Napoli, che riconoscerà al calciatore un ingaggio da 3 milioni”.