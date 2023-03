Difese di ferro per le italiane: 0 gol subiti nei sei match degli ottavi di Champions

Ottavi di finale di Champions League da record per le tre squadre italiane coinvolte.

Ottavi di finale di Champions League da record per le tre squadre italiane coinvolte. Nelle sei partite con protagoniste Napoli, Milan e Inter, le squadre del nostro campionato non hanno subito neanche una rete. Gli azzurri hanno vinto in Germania per 2-0 e al Maradona per 3-0. Il Milan e l'Inter hanno battuto rispettivamente Tottenham e Porto 1-0 a San Siro nella gara d'andata e hanno pareggiato in Inghilterra e in Portogallo per 0-0.