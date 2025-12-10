Doccia gelata a Lisbona: il Benfica raddoppia a inizio ripresa

Doccia gelata a Lisbona: il Benfica raddoppia a inizio ripresaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:08Champions League
di Antonio Noto

Il Benfica raddoppia al 49' con Barreiro. Rios mette una palla perfetta verso il centro dell'area di rigore per la deviazione vincente col tacco del trequartista, che sorprende Milinkovic-Savic.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.