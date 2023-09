Domani Real-Union, Ancelotti: "Obiettivo arrivare tra le prime 4. City favorito per un motivo"

Comincerà domani il cammino in Champions League del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ospiterà l'Union Berlino

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Comincerà domani il cammino in Champions League del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ospiterà l'Union Berlino: "La Champions League è sempre una competizione speciale e vogliamo iniziare bene. Domani abbiamo l'opportunità di giocare in casa contro un avversario ben organizzato e forte. Ci vorrà intensità. L'Union è un avversario nuovo ma se è qui è perché ha fatto molto bene l'anno scorso. Gioca con molta intensità, l'abbiamo studiato bene. Non ha individualità notevoli, ma è una squadra", ha detto il tecnico italiano in conferenza stampa.

L'infortunio di Carvajal: "Ha un sovraccarico muscolare e domani farà gli accertamenti. Abbiamo preferito lasciarlo riposare ma il giocatore sta bene e pensiamo che non sia qualcosa di grave. Il sostituto? Lucas Vázquez sarà il sostituto".

Obiettivi: "L'obiettivo è superare la fase a gironi, poi arrivare ai quarti... e competere fino alla fine. Possiamo dire senza troppa pressione che vogliamo essere tra le prime quattro, è un obiettivo che possiamo raggiungere".

City favorito: "Ha una rosa che gli ha permesso di vincere l'anno scorso e che non è cambiata molto. Ma la Champions League, nella fase finale, riserva sempre delle sorprese. Noi non abbiamo mai pensato di essere favoriti, così come non lo farà il City. Ma loro sono gli attuali campioni...".

Real meglio della scorsa stagione? "Siamo preparati come la scorsa stagione. I nuovi acquisti contribuiscono molto, come Fran García o Joselu. E ovviamente Bellingham".

Le condizioni di Arda Güler: "Sta bene e si sta riprendendo bene. Sta finendo il lavoro individuale e lunedì tornerà con il resto del gruppo".

Conversazioni con Modric: "Luka sta bene e ci parliamo, come con tutti i giocatori. Il rapporto personale è molto buono. Può succedere che non giochi come prima ma il rapporto umano sarà sempre fantastico. Domani sarà titolare".

Caos nella Nazione femminile: "Io non sono coinvolto, ho massimo rispetto per le giocatrici. Nient'altro da aggiungere".