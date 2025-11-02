Eintracht, Burkardt nel mirino del Milan da un anno: il retroscena
L’avvio difficile di Santiago Gimenez con la maglia del Milan ha riacceso i dubbi sulla tenuta offensiva della squadra, spingendo la dirigenza rossonera a valutare possibili interventi sul mercato di gennaio. Se il messicano non dovesse invertire la rotta, il club potrebbe tornare a cercare un nuovo centravanti per rinforzare il reparto offensivo e dare maggiore continuità sotto porta.
Tra i nomi seguiti con attenzione c’è quello di Jonathan Burkardt, 25enne dell’Eintracht Francoforte, protagonista di un ottimo avvio di stagione in Bundesliga con 6 gol in 7 presenze. Già osservato dal Milan lo scorso gennaio, quando giocava nel Mainz, Burkardt è stato poi acquistato dall’Eintracht per 21 milioni di euro. Il club tedesco non intende privarsene, lo valuta all'incirca 30 milioni di euro. A riportarlo è MilanNews.
