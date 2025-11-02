Foto

Napoli-Eintracht, ancora diversi biglietti disponibili: la situazione attuale

Oggi alle 18:45Champions League
di Antonio Noto

Mancano 48 ore alla sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte, valevole per la Phase League della Champions. Per il match in programma martedì alle 18.45 sono ancora disponibili alcuni biglietti in vari settori. Disponibilità media nei Distinti inferiori, bassa negli anelli inferiori delle curve e in Tribuna Posillipo. Per quanto riguarda la Tribuna Nisida, invece, solo pochi posti ancora disponibili. Di seguito la situazione attuale dei tagliandi.