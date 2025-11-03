Eintracht, i convocati per il Napoli: oltre Uzun altre due assenze
L'Eintracht Francoforte ha diramato l'elenco dei convocati del tecnico Dino Toppmoller per il match di Champions League di domani contro il Napoli, allo Stadio Maradona alle ore 18:45. Come pronosticato è assente il talento Can Uzun, per il problema muscolare rimediato nell'ultimo match in Bundesliga: oltre il turco, non recuperano Oscar Hojlund ed Elias Baum.
Di seguito la lista dei convocati:
Portieri: Michael Zetterer, Jens Grahl, Kaua Santos.
Difensori: Robin Koch, Aurèle Amenda, Arthur Theate, Rasmus Kristensen, Nathaniel Brown, Timothy Chandler, Aurélio Buta, Nnamdi Collins.
Centrocampisti: Ellyes Skhiri, Hugo Larsson, Mo Dahoud, Farès Chaibi, Mario Götze, Ritsu Doan, Jean-Mattéo Bahoya.
Attaccanti: Elye Wahi, Jonathan Burkardt, Michy Batshuayi, Ansgar Knauff.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro