Ultras Eintracht non saranno al Maradona: presenti solo 80 ospiti vip del club tedesco
Alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, l'edizione odierna de La Repubblica annuncia che non ci saranno tifosi organizzati tedeschi al seguito dell'Eintracht per la sfida di martedì al Maradona. Le autorità italiane hanno infatti confermato il divieto di trasferta per gli ultras dell’Eintracht e, a differenza di quanto accaduto due anni fa, la tifoseria tedesca non avrebbe in programma viaggi non autorizzati verso Napoli.
Un segnale positivo sul fronte dell’ordine pubblico, anche se la zona rossa intorno al Maradona resterà attiva in via precauzionale. Dalla Germania è comunque atteso un piccolo contingente di circa 80 persone, invitati ufficialmente dal club di Francoforte: si tratta per lo più di ospiti VIP e personalità del mondo dello spettacolo.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
