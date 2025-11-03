Infortunio in casa Eintracht: Toppmoller perde un trequartista

Champions League
di Pierpaolo Matrone

Brutta notizia per l’Eintracht Francoforte a poche ore dalla partenza per Napoli. Come riportato da Sky Sport Germania, Can Uzun non sarà a disposizione di Dino Toppmöller per la gara di Champions League in programma domani al Maradona. L’attaccante turco, tra i protagonisti di questo inizio di stagione, dovrà restare fermo per circa cinque settimane a causa di un infortunio rimediato nell’ultima sfida di Bundesliga.

Una perdita pesante per i tedeschi, che arrivano a Napoli privi di uno dei loro giocatori più talentuosi e imprevedibili. Toppmöller dovrà quindi ridisegnare l’attacco, affidandosi con ogni probabilità a Marmoush e Chaibi per tentare l’impresa contro la squadra di Antonio Conte.