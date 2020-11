Euro-figuraccia Atalanta: manita del Liverpool che umilia il gioco di Gasp

Notte horror per l'Atalanta in Champions League che perde per 5-0 contro il Liverpool che umilia il gioco di Gasp fatto di duelli individuali che hanno esaltato i reds. Una differenza netta, sin dalle prima battute, che produce un doppio vantaggio meritato e mai in discussione. I ritmi sono altissimi, Diogo Jota insacca prima con un lob sul palo lontano e poi partendo sul filo dell'offside, stoppando con il sinistro e incrociando sul primo palo. Nella ripresa l'Atalanta crolla, al 48' arriva il tris del Liverpool con Mohamed Salah che parte a tutta velocità verso l'area di rigore, si porta la sfera sul mancino, sterza su Hateboer e manda la sfera sotto la traversa. Al 50' arriva anche il poker, Sadio Mané si presenta a tu per tu con Sportiello e lo beffa con il pallonetto. Cinque minuti dopo arriva anche la manita, ancora con Diogo Jota che su lancio Mané tutto solo davanti a Sportiello in uscita lo salta e manda in rete. All'ultimo minuto annullato, giustamente, il gol della bandiera a Duvan Zapata, in chiara posizione di fuorigioco. Manita dunque del Liverpool di Klopp che devasta il gioco di Gasperini, fatto di duelli individuali che hanno mandato a nozze gli attaccanti dei reds.