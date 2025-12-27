Eurorivali - Continua il periodo difficile del Chelsea: ko in casa con l'Aston Villa

Continua il periodo faticoso per il Chelsea in Premier League, che nel match odierno a Stamford Bridge contro l'Aston Villa ha perso 2-1: dopo l'iniziale vantaggio siglato da Joao Pedro, i Blues hanno subito la rimonta degli avversari nella ripresa con la doppietta di Watkins. La squadra di Enzo Maresca ha vinto solo due delle ultime otto gare, in campionato al momento è fuori dai primi quattro posti e la lotta al titolo è ormai virtualmente irraggiungibile.

Anche in Champions League c'erano maggiori aspettative sul Chelsea, reduce dalla vittoria di Conference League e Mondiale per Club nell'ultima stagione: i Blues sono 13esimi nel maxi-girone con "soli" 10 punti a causa di alcuni passi falsi, su tutti la sconfitta contro l'Atalanta e il pareggio contro il Qarabag. Gli uomini di Enzo Maresca restano comunque in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, che proveranno a guadagnarsi negli ultimi due incontri in casa contro il Pafos e allo Stadio Maradona contro il Napoli, il prossimo 28 gennaio.