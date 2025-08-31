Eurorivali, il Benfica espugna Alverca: agganciato lo Sporting

Il Benfica - eurorivale del Napoli nella fase campionato di Champions League - ha conquistato tre punti preziosi battendo l’Alverca per 2-1 nella quarta giornata della Liga portoghese. A decidere il match sono stati Schjelderup, in gol dopo appena cinque minuti, e il terzino bosniaco Amar Dedic, autore del raddoppio al 44’.

Nella ripresa i padroni di casa hanno tentato la rimonta, agevolati dall’espulsione di Dedic al 70’, e sono riusciti ad accorciare solo all’85’ con il subentrato Davy Gui, firmando il primo gol subito dai “encarnados” in questa stagione. Con questo successo, il Benfica sale a 9 punti in tre partite disputate, agganciando momentaneamente lo Sporting (che però ha una gara in più). L’Alverca resta invece al 16° posto con un solo punto conquistato.