Eurorivali, il Copenhagen si prepara per il Napoli: ritiro e due amichevoli in Spagna
Il Copenhagen sarà il prossimo avversario del Napoli in Champions League, ma le due squadre arriveranno all’appuntamento in condizioni molto diverse. Il campionato danese è infatti fermo per la tradizionale pausa invernale legata al clima rigido del Nord Europa, con uno stop di circa un mese. Una situazione opposta rispetto agli azzurri, che continueranno a giocare con regolarità tra campionato e coppe.
Prima della sfida del Parken, il Napoli affronterà un vero e proprio tour de force con sei impegni ufficiali: Cremonese, Lazio, Verona, Inter, Parma e Sassuolo in Serie A. Il Copenhagen, invece, tornerà in campo direttamente il 20 gennaio proprio contro la squadra di Conte. Per colmare il gap competitivo, i danesi svolgeranno un ritiro a Marbella, in Spagna, accompagnato da due amichevoli internazionali.
Il programma del Copenhagen verso la sfida con il Napoli:
3 gennaio: ripresa degli allenamenti
6 gennaio: partenza per il ritiro di Marbella
10 gennaio: amichevole FK Brann–FC Copenhagen
14 gennaio: amichevole Sturm Graz–FC Copenhagen
15 gennaio: rientro dal ritiro
20 gennaio: Copenhagen–Napoli, UEFA Champions League
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
