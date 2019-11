Eurorivali - Il turnover non ferma il Salisburgo: vittoria rotonda in trasferta

Ampio turnover per il Salisburgo ma nonostante ciò, la squadra austriaca non ferma il suo cammnino in campionato. I campioni d'Austria s'impongono sul campo del Mattersburg per 3-0: l'attaccante Daka ha firmato una tripletta che porta i suoi a quota 35 punti, primi, a +6 sul LASK che deve ancora giocare.