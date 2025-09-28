Eurorivali, lo Sporting recupera un difensore per Napoli: le ultime dal Portogallo

vedi letture

Lo Sporting ha ripreso subito gli allenamenti in vista della sfida di Champions League contro il Napoli, mercoledì 1 ottobre allo stadio Maradona. Dopo la vittoria esterna contro l’Estoril, chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di recupero, mentre il resto della squadra ha affrontato una seduta completa agli ordini di Rui Borges.

Novità positiva per i portoghesi riguardano Ousmane Diomande, pienamente recuperato dall’infortunio e pronto per essere convocato contro il Napoli. In gruppo anche Rui Silva e Geny Catamo, mentre restano ai box Daniel Braganca e Nuno Santos. Domani è in programma una nuova seduta d’allenamento a porte chiuse.