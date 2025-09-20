Eurorivali - Mourinho, esordio vincente: tris del Benfica sul campo del fanalino di coda AFS

di Francesco Carbone

Esordio vincente per José Mourinho sulla panchina del Benfica. Le Águias, eurorivali del Napoli in Champions League, superano agevolmente l’AFS con un netto 3-0 in trasferta nella sesta giornata della Liga Portugal. Dopo l’esonero di Bruno Lage, sollevato dall’incarico dopo la sconfitta contro il Qarabag, il tecnico portoghese torna subito protagonista, guidando i suoi al successo sul campo del fanalino di coda.

Il match si sblocca in chiusura di primo tempo, con Georgiy Sudakov che firma l’1-0 al 45+4’. Il raddoppio arriva intorno all’ora di gioco grazie a un rigore impeccabile di Pavlidis, che piazza il pallone all’incrocio dei pali. Cinque minuti più tardi è Ivanovic a chiudere i conti, siglando il 3-0 definitivo. Tre punti importanti per il Benfica, che sale a quota 13, a -5 dal Porto capolista ma con una partita in meno.

CLASSIFICA
1. Porto 18 punti
2. Benfica 13
3. Sporting 12
4. Moreirense 12
5. Famalicao 10
6. Gil Vicente 10
7. Braga 8
8. Santa Clara 8
9. Arouca 8
10. Vitoria 7
11. Casa Pia 6
12. Estoril 5
13. Alverca 4
14. Nacional 4
15. Estrela Amadora 3
16. Rio Ave 3
17. Tondela 1
18. AFS 1