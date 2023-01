Eurorivali: pari dell'Eintracht sul campo del Bayern, tedeschi quinti

L'Eintracht Francoforte, prossimo rivale del Napoli agli ottavi di finale di Champions League, ha pareggiato 1-1 in casa del Bayern Monaco

© foto di Imago/Image Sport

L'Eintracht Francoforte, prossimo rivale del Napoli agli ottavi di finale di Champions League, ha pareggiato 1-1 in casa del Bayern Monaco. Ottimo risultato per i tedeschi nel 18esimo turno di campionato. Gol iniziale di Sané col pareggio di Kolo Muani arrivato a 20' dalla fine. Con questo punto prezioso l'Eintracht va al 5^ posto in classifica.