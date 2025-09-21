Eurorivali - Passo falso del Copenhagen: pari in casa e perde la vetta del campionato

vedi letture

Passo falso del Copenhagen, che probabilmente paga la fatica settimanale in Champions League - dove ha fatto 2-2 contro il Bayer Leverkusen - e pareggia in casa contro il Silkeborg (decima classificata) per 3-3. Gli uomini di Neestrup non approcciano al meglio la partita andando subito in svantaggio dopo tre minuti, ma poi reagiscono alla grande: al 46esimo del secondo tempo i danesi sono avanti per 3-1. Il doppio vantaggio non viene però difeso come si dovrebbe e gli ospiti in 15 minuti rimontano il risultato.

Prima di questa giornata, il Copenhagen era in testa al campionato con 16 punti, ma dopo questo pareggio è stato scavalcato sia dal Midtjylland che dall’Aarhus, salite rispettivamente a quota 18 e 20 punti. La squadra danese sarà avversaria del Napoli in Champions League il prossimo 20 gennaio, alla settima giornata di League Phase: gli azzurri di Antonio Conte saranno ospiti al Parken Stadium in un incrocio che non ha precedenti nella storia.