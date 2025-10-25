Eurorivali - Prima gioia per Garnacho: gol col Chelsea per l'ex obiettivo del Napoli

In Premier League in campo c'è il Chelsea, avversario del Napoli in Champions League, che sta sta pareggiando 1-1 con il Sunderland. Al quarto minuto Alejandro Garnacho aveva segnato il suo primo gol con la maglia dei Blues, sfruttando al meglio l'assist di Pedro Neto. L'attaccante argentino, obiettivo del Napoli nella scorsa finestra di mercato invernale, ha trovato la prima rete con la maglia del Chelsea.

