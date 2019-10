Fenomeno Haland, ha segnato ancora! Media-gol pazzesca e la Uefa lo celebra: i numeri

Non smette di segnare Erling Braut Haaland, bomber classe 2000 del Salisburgo. L'attaccante norvegese, 2 gol col Napoli mercoledì scorso, ha timbrato il cartellino anche nel match vinto 3-2 dagli austriaci contro il Rapid Vienna. Per il gioiellino del Salisburgo si tratta del 21 gol in 14 partite, media pazzesca per un talento assoluto celebrato sui social anche dalla Uefa. Ecco il tweet:

Nineteen-year-old Erling Braut Haaland just cannot stop scoring for Salzburg this season.



14 games

️ 21 goals#UCL pic.twitter.com/ziDiQtmVdk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 27, 2019