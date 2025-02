Ufficiale Feyenoord-Milan, le formazioni: Gimenez e Joao Felix dal 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Feyenoord-Milan, gara di andata dello spareggio di Champions League, che vale il passaggio agli ottavi di finale della competizione. Gli olandesi vengono dal ribaltone in panchina avvenuto proprio a due giorni dal match col Milan. Via Priske, la squadra è stata affidata a Pascal Bosschaart, promosso dalla under 21 del club. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Conceicao ripropone il modulo a trazione anteriore visto all'opera nel secondo tempo contro l'Empoli: Pulisic, Joao Felix e Leao alle spalle di Gimenez, pronto a fare il suo esordio dal primo minuto. Gli fa posto Abrahamm, mentre a centrocampo spazio a Fofana e Reijnders, con Musah squalificato. In difesa, davanti a Maignan verrà il tandem formato da Thiaw e Pavlovic, con le corsie esterne affidate a Walker e Theo Hernandez.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Paixao, Ueda, Moussa. All. Bosschaart.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Gimenez, Joao Felix.

A disposizione: Torriani, Sportiello, Gabbia, Tomori, Terracciano, Bartesaghi, Chukwueze, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceiçao.