FOTO - A Barcellona non sottovalutano il Napoli: "Un rivale scomodo per il Barça"

Non si sono mai affrontati in Champions League Napoli e Barcellona, agli ottavi di quest'anno sarà un esordio assoluto. Per gli azzurri il peggior avversario possibile, ma anche in Catalogna non hanno stappato lo spumante. Mundo Deporitivo, principale giornale catalano, nella sua edizione online definisce la squadra di Gattuso "un rivale scomodo", ricordando però che in questo momento le cose in Serie A per gli azzurri stanno andando davvero male.