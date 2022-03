FOTO - "Pace" in russo: il messaggio UEFA per Mosca

La scelta di non rompere il contratto con la tv russa diventa per la UEFA l'occasione di mandare un messaggio chiaro dalle parti di Mosca.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La scelta di non rompere il contratto con la tv russa diventa per la UEFA l'occasione di mandare un messaggio chiaro dalle parti di Mosca. Se la decisione è stata fortemente criticata - anche perché i diritti sono ceduti a un'azienda di proprietà Gazprom - la spiegazione è presto data: sui tabelloni pubblicitari delle partite di questa sera è stato infatti trasmesso un messaggio con la parola "Peace", pace, ma tradotta anche in russo. In questo modo, tutti gli spettatori della Champions League in Russia lo vedranno. Il significato che verrà attribuito alla parola, ovviamente, dipenderà anche dal peso della propaganda di Putin.