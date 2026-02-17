Galatasaray-Juventus, le formazioni: Lang dal 1', McKennie centravanti
La Juventus torna a Istanbul a distanza di tredici anni dal “this is not football” di Antonio Conte, questa volta in palio c’è la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri scendono in campo in casa del Galatasaray nella partita di andata: di seguito le formazioni ufficiali del match.
Okan Buruk schiera dall’inizio non solo Victor Osimhen, come ovvio, ma anche l’altro ex Napoli Noa Lang. A centrocampo c’è Torreira.
Luciano Spalletti, privo di David, punta su Weston McKennie come centravanti, supportato da Conceicao e Yildiz. A centrocampo Koopmeiners vince il ballottaggio con Miretti.
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Baradkci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Akku, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk.
Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz. All. Spalletti.
