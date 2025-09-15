Foto

Giovedì debutta la nuova maglia Champions: già in vendita online, info e prezzi

Oggi alle 18:14Champions League
di Pierpaolo Matrone

Giovedì all'Etihad Stadium, contro il Manchester City, farà il suo debutto ufficiale il 'Kit Euro', ossia la nuova maglia del Napoli per la Champions League. L'articolo è già disponibile negli store online del club, in quattro diverse colorazioni, al prezzo di 140 euro. Per i pantaloncini, invece, disponibili in due diverse colorazioni, il costo è di 45 euro. Di seguito le immagini.