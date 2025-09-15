Foto Giovedì debutta la nuova maglia Champions: già in vendita online, info e prezzi

Giovedì all'Etihad Stadium, contro il Manchester City, farà il suo debutto ufficiale il 'Kit Euro', ossia la nuova maglia del Napoli per la Champions League. L'articolo è già disponibile negli store online del club, in quattro diverse colorazioni, al prezzo di 140 euro. Per i pantaloncini, invece, disponibili in due diverse colorazioni, il costo è di 45 euro. Di seguito le immagini.