Gli incroci campionato-Champions: per il Barça c'è Real tra andata e ritorno col Napoli

Il Napoli giocherà il 25 febbraio e il 18 maggio contro il Barcellona per gli ottavi di Champions League. Ma quali partite dovrà affrontare prima e dopo il complicatissimo impegno europeo? Si sa, gli incroci con il campionato incidono: ad un avversario di livello inferiore può corrispondere un turnover più esteso per preservare i migliori in vista degli ottavi. E per il Barcellona in mezzo c'è anche il Clasico col Real Madrid, attualmente primo a pari merito in Liga proprio con i blaugrana. Per gli azzurri, invece, dopo il ritorno l'Atalanta, anch'essa impegnata in Champions, e gli impegni con Brescia, Torino, SPAL.

PRIMA DELLA PARTITA D'ANDATA:

Brescia-Napoli (21-22-23 febbraio)

Barcellona-Eibar (21-22-23 febbraio)

DOPO LA GARA D'ANDATA:

Napoli-Torino (1-2 marzo)

Real Madrid-Barcellona (1-2 marzo)

PRIMA DELLA GARA DI RITORNO:

Napoli-SPAL (13-14-15 marzo)

Maiorca-Barcellona (13-14-15 marzo)

DOPO LA GARA DI RITORNO:

Atalanta-Napoli (22-23 marzo)

Barcellona-Leganes (22-23 marzo)